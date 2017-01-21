İşte Trabzonspor'dan Ayrılacak Futbolcular!

Trabzonspor'da yabancı futbolcuların fazlalığı can sıkıyor.Rodallega'yı hafta başında kadrosunda katacak olan Trabzonspor, yabancı sınırına ulaşmış olacak.

26 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor, Esteban, Durica, İbanez, Akakpo, Mas, Pereira, Medjani, Onazi, Bero, Castillo, Suk, N'doye ve Sheydaev dahil 13 yabancı oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.

Rodellaga'nın da takıma katılmasıyla birlikte yabancı sınırını dolduracak olan Fırtına, Martin Caceres transferini de bitirmesi halinde kadroda yer açmak için Ramil Sheidaev ya da Serge Akakpo'yu 1461 Trabzonspor'a kiralayacak.

Kaynak: Fanatik



