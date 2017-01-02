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İşte Teröristin Yeni Fotoğrafı (1)

İşte Teröristin Yeni Fotoğrafı (1)

REİNA'ya saldıran saldıran teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte Teröristin Yeni Fotoğrafı (1)

REİNA'ya saldıran saldıran teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

- İstanbul


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