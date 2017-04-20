Işte Tarihi Maçın Ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Lyon şu 11'le sahaya çıkacak. Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette



Teknik Direktör: Bruno Genesi



(İHA)