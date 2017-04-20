Işte Tarihi Maçın Ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Lyon şu 11'le sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Lyon şu 11'le sahaya çıkacak. Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette
Teknik Direktör: Bruno Genesi
(İHA)