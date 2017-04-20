Işte Tarihi Maçın Ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Lyon şu 11'le sahaya çıkacak.

Işte Tarihi Maçın Ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Lyon şu 11'le sahaya çıkacak. Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette

Teknik Direktör: Bruno Genesi

(İHA)

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