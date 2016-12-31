İşte 'Survivor 2017'nin Gönüllüler Takımı



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu.







'Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu, 'Göz6' yarışmasından gelecek 2 yarışmacı dışında ünlüler takımında yer alacak tüm isimleri duyurdu. Gönüllüler takımında yarışcak isimler şöyle: Gökhan Gözüken, Fulya Şahin, Ogetay Girişken, Denisa, Elif Sadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya