Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu.
'Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu, 'Göz6' yarışmasından gelecek 2 yarışmacı dışında ünlüler takımında yer alacak tüm isimleri duyurdu. Gönüllüler takımında yarışcak isimler şöyle: Gökhan Gözüken, Fulya Şahin, Ogetay Girişken, Denisa, Elif Sadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya
İşte 'Survivor 2017'nin Gönüllüler Takımı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu.
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