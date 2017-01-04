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Fikret Orman'dan Akdeniz Akşamları - Video
Fenerbahçe'nin Transferdeki Son Hedefi
İşte Süper Lig'in Olay Transferi!
4 Ocak 2017 Çarşamba 23:00
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Kaynak:
Sporvadisi.com
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