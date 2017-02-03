İşte Sivil Trafikçilerin İlk Görüntüleri

Bursa'da toplu taşıma araçlarında ücret karşılığı seyahat eden sivil trafikçiler ceza yazmaya başladı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı. Sivil trafikçinin yolculuğu boyunca kural ihlali yapmayan bir belediye otobüsü sürücüsü, trafik polislerine, "Yolcuların huzurunda size sesleniyorum denetimler daha sık olsun" dedi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir sivil trafik polisi, Yıldırım-Santral Garaj güzergahında, ücret karşılığında bindiği toplu taşıma araçlarında gizli denetim yaptı. Müşteri gibi seyahat eden sivil polis, sürücünün yaptığı trafik kural ihlallerini tespit etti. Varış noktasında sürücülere kendilerini tanıtan sivil polis, yapmış oldukları kural ihlalleri için ceza tutanağı tuttu. Yıldırım ilçesinde bindiği bir hatlı minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali ile gereğinden fazla yolcu taşıdığını rapor eden sivil polis, az ileride ekiplerin çevirdiği minibüs sürücüsüne ihlal ettiği trafik kurallarını tek tek okudu. Minibüs sürücüsüne daha sonra cezai işlem uygulandı. Aynı güzergahta bu sefer bir belediye otobüsüne binen sivil polis, güzergah boyunca kurallara riayet eden sürücüyü tebrik etti. Şaşkına dönen belediye otobüsü şoförü, trafik polisine, "Ben de bütün yolcuların huzurunda size sesleniyorum. Denetimler daha sık olsun" dedi. Bu anlar sivil trafik ekiplerinin gizli kameraları tarafından görüntülendi.



2 bin 244 lira para cezası



2017 yılı içerisinde sivil trafik polisleri 59 araca bindi. Bu araçlardan 15 sürücüye ise 2 bin 244 lira para cezası kesildi. Ayrıca seyir halindeki halk otobüsü şoförünün direksiyon başında cep telefonu ile oynadığı şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili de araştırma yapan trafik ekipleri, şoförün H.S. olduğunu tespit etti. H.S.'ye 95 lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu. - BURSA