İşte öldürülen o kadın terörist



TUNCELİ - Tunceli'de 14 yıldır aranan sözde Ovacık sorumlusu olduğu öğrenilen ve bugün öldürülen kadın teröristin Hindistan Yüksel olduğu öğrenildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesine dün Sabah saat: 06.00'da indirme yapan Jandarma Özel Harekat ve Komando birlikleri 36 saat süren aralıksız operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde kadın komutasındaki 3 farklı grubu tespit etmişti. Dün teröristlerden 2'sini ölü 8'ini sağ ele geçiren timler, bugünde 5'erli iki grubu çembere aldı.İlk gruptan 1'ini ölü 4'ünü sağ olarak alan timler, sözde Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile kadın teröristlerin sığınakta saklandığını belirledi. Bölgede planlı yapılan operasyonda teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma da sözde örgütün Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile birlikte 5'ide ölü olarak ele geçirildi.

14 yıldır aranan kadın teröristin bölgede bir çok eyleme katıldığı öğrenildi.

Son 36 saatte Aliboğazı bölgesinde 8'i ölü 20 terörist, önceki gün de Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde 7'si ölü olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi.