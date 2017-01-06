İşte Mitrovic'in Beşiktaş'tan Alacağı Ücret

Beşiktaş, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Mitrovic'in Beşiktaş'tan Alacağı Ücret

Beşiktaş, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar transfer için Rijeka Kulübü'ne 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş, Mitrovic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıkladı. Açıklamaya göre oyuncu için kulübü Rijeka'ya 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödenecek. 23 yaşındaki oyuncu ise siyah-beyazlı takımdan bu sezonun kalanı için 600 bin Avro, diğer sezonlar için ise 1 milyon 200 bin Avro garanti ücret alacak.

Beşiktaş'ın transfere ilişkin açıklaması şöyle:

"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir." - İSTANBUL

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