İşte Mitrovic'in Beşiktaş'tan Alacağı Ücret

Beşiktaş, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar transfer için Rijeka Kulübü'ne 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek.



Beşiktaş, Mitrovic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıkladı. Açıklamaya göre oyuncu için kulübü Rijeka'ya 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödenecek. 23 yaşındaki oyuncu ise siyah-beyazlı takımdan bu sezonun kalanı için 600 bin Avro, diğer sezonlar için ise 1 milyon 200 bin Avro garanti ücret alacak.



Beşiktaş'ın transfere ilişkin açıklaması şöyle:



"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.



Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,



2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,



2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,



2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,



2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret



Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir." - İSTANBUL