İşte Makyajla Barışık Ünlüler

Yıllardır birçok önemli kişinin Makyajlarını da yapan Eğitmen ve Make-Up uzmanı Gülcan Taşkın yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonucunda hangi ünlüye makyajın yakıştığını belirledi.

MAKYAJLA BARIŞIK ÜNLÜLER

Taşkın birçok bayan sanatçı ve oyuncu olmasına rağmen makyaj konusunda sık eleyip ince dokuyarak hangi ünlüye hangi makyajın yakıştığı şu şekilde açıkladı, ''Aslı Enver, daha çok göz makyajıyla ön planda olmayı tercih ediyor. Ayrıca toprak tonları ve buğulu makyajı da tercih edenlerden..

Seren Serengil, iyi ve net bir kaş ve teninin iyi görünmesi çok önemli onun için. Göz makyajında siyah ve gri tonlar teninde ise daha bronz tonlar kullanıp dudağında doğal dudak rengine yakın rujlar tercih etmeli. Çağla Şikel, Kemikli bir yüz hattına sahip olan Çağla Şikel makyajın çok yakıştığı ünlüler arasında, daha çok siyah kalem ince doğal bir ten ve doğal dudak tercih ederek en çok makyajın yakıştığı ünlülerden. Hülya Avşar, günlük hayatında makyajsız da görebileceğimiz Hülya Avşar makyajda tenindeki lekelerden dolayı yoğun kapatıcılar tercih ederken gözlerini ön plana çıkaran kelemle çerçeve tekniğini kullanıyor.

Dudak çoğu zaman nude tonlarda. Gülben Ergen ise, daha yuvarlak ve köşeli yüz hatlarına sahip olduğu için kontür tekniğini kullanıyor. Ve göz makyajında olmazsa olmaz siyah göz kalemi ve eyeliner tercih ediyor. Ebru Gündeş'in olmazsa olmazı kaş ürünleri ve doğal tonlardaki parlak ışıltıyı göz makyajı kullanırken eyeliner ve takma kirpiği kombinasyonun da kullanması.

Cildinin güzelliğini ön plana çıkaran hıgh light da başarılı kullanan ünlülerden biri. Demet Akalın herhalde makyajı en yoğun kullanan ve kendine yakıştıran ünlülerden, Akalın'ın olmazsa olmazı takma kirpik makyajı genelde renkli ve ışıltılı bol simli kullanmayı severken dudağı ön plana da çıkaran renkler kullanıyor. Örneğin: mor, kırmızı, bordo ve koyu kahveler. 'dedi.



