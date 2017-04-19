İşte Lyon'un Son Oyunu

İlk maçta yaşanan olayların faturasını Beşiktaş'a çıkaran ve İstanbul'daki rövanşın seyircisiz oynanabilmesi için yaygara koparan Lyon, daha önce can güvenliği olmadığı gerekçesiyle İstanbul'a taraftar getirmeyeceğini açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü, 2 bin kişilik deplasman tribünü ve 200 VIP biletini kendi taraftarlarına sattı. Ancak Fransızlar, son anda çark ederek, yarınki maçı deplasman tribününde 5 seyircisinin izleyeceğini bildirdi.



LOCADA AĞIRLAYALIM



Bunun üzerine Beşiktaş, Fransız ekibine, "5 taraftar için tribünleri boşaltmayalım. Başkan ve yöneticiler gibi taraftarı da bir locada ağırlayalım. Onlardan loca farkı da almayalım" teklifini sundu. Ancak karşı taraftan bir türlü yanıt gelmedi. Zamanın giderek daralması üzerine siyah-beyazlılar, UEFA'ya yazı göndererek, gelişmeleri anlattı ve mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Lyon'un bu hamlesinin provokatif amaçlı olabileceğini UEFA'ya ileten siyah-beyazlılar, 5 kişilik taraftar grubunun özel bir locada en iyi şartlarda ağırlanacağı yönünde garanti verdi. UEFA, Beşiktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Lyon'un kapısını çaldı.



42 bİN KARTAL OLACAK



UEFA, "Taraftarlarınızın özel locada müsabakayı takip etmeleri, en mantıklı çözüm olacaktır" tavsiyesinde bulundu. Olayın vahametinin farkına varan Lyon, söz konusu tavsiyeye uyacağını bildirdi. Fransızlar'ın son saniye atağı, diplomasi trafiği ile savuşturulurken, Beşiktaş'ın Lyon karşısında 42 bin taraftar desteği ile sahaya çıkması kesinleşti.



Kaynak: Sabah