İşte Lucescu'nun Galatasaray Planı

Galatasaray'da gündem maddesi Mircea Lucescu... Rumen teknik adamın telefonla birkaç kez görüştüğü Başkan Dursun Özbek'i, St Petersburg'a davet ettiği iddiası ise dün kulaktan kulağa dolaştı. Henüz Zenit'ten ayrılıp ayrılmayacağı belli olmasa da Lucescu'nun Galatasaray'a dönerse farklı bir planlama düşündüğü ise kulüp çevresinde konuşulmaya başlandı.



İddiaya göre 71 yaşındaki Lucescu, teknik direktörlük değil sportif direktörlüğün de üzerinde CEO'luk görevi istiyor. Rumen teknik adam oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmeyi planlıyor. Razvan takımı çalıştırırken, Galatasaray'da parayı Lucescu yönetecek. Rumen teknik adam Shakhtar'a getirdiği sistemi Galatasaray'a uygulayacak.



Özellikle Güney Amerika'dan gelecek vaat eden futbolcuları transfer edecek. Sadece para harcayan değil aynı zamanda kazanan da bir takım yaratacak. Güney Amerika'dan gelecek futbolcular aynen Shakhtar'da olduğu gibi, pişirilecek sonra da Avrupa piyasasına sunulacak. Rumen teknik adamla, "kazan-kazan" formülü hayata geçecek.



Cenk Ergün'ün Lucescu raporu Özbek'i keyiflendirdi



Lucescu'nun Başkan Dursun Özbek'le yaptığı telefon görüşmelerinde kendi kurduğu scout ekibinin hazırladığı listeden bahsetmesi ise Başkan Dursun Özbek'in adeta başını döndürdü.



Dursun Özbek, Cenk Ergün'den bu konudaki fikrini bir rapor haline getirmesini istedi. Ergün'ün, Lucescu'nun Shakhtar kariyeri ile ilgili hazırladığı raporda Costa'yı 30 milyon Euro'ya, Fernandinho'yu 40 milyon Euro'ya, Mkhitaryan'ı 27.5 milyon Euro'ya, Alex'i 50 milyon Euro'ya, Chygrinsky'yi ise 25 milyon Euro'ya sattıkları bilgilerine yer verdi.



Cenk Ergün raporunda, Lucescu'nun belirlediği isimleri almak için yüksek bütçelerin gerektiği ve Galatasaray'ın mali yapısının buna yetmeyeceğinin üzerinde duruldu.



Kaynak: Fotospor