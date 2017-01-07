İşte Lg'nin Signature Tv'leri

CES 2017 sahnesinin yıldızları bu sene televizyonlar oldu desek yeridir. Zira Samsung'un yanı sıra Xioami'nin de yeni televizyonlarını tanıttığı etkinlikte, elbette LG de sahne almaktan geri durmadı. LG Signature 4K OLED W adı verilen yeni televizyon serisini tanıtan Güney Koreli şirket, yeni televizyon ailesiyle görenleri hayrete düşürüyor desek yeri.



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Yalnızca 2.57 mm kalınlığında olan yeni TV serisi, 4K HDR OLED panele sahip. 65 inç ekran boyutunda olan bu modelin yanı sıra W serisinde ayrıca 77 inç ekran boyutunda televizyon da yer alıyor. Çok ince OLED ekranların cam malzeme üzerine yerleştirilmesiyle televizyonlarda elde edilen bu incelik, LG yetkililerine göre televizyonun harika görüntüler oluşturmasını sağlıyor.



LG Signature 4K OLED W televizyonlar iki parçadan oluşuyor. Ekran tamamen duvara asılı olarak kullanılıyor. Altında da Dolby Atmos destekli bir soundbar yer alıyor. Öte yandan bu parça televizyonun bağlantılarını da üzerinde bulunduruyor.



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LG Signature 4K OLED W ailesinde kuşkusuz webOS platformunu görüyoruz. webOS 3.5 işletim sistemini kullana televizyonlar, selef versiyonlara göre daha geniş özellikleri sunuyor. LG yetkilisi açıklamasında Netflix, Amazon Video ve Vudu ile iş ortağı olduklarını hatırlatarak, yeni işletim sistemiyle kullanıcılar televizyonlarını daha eğlenceli kullanabileceklerini ifade ediyor.



LG, 65 ve 77 inçlik Signature 4K OLED W'nin yanı sıra B7, C7, E7, G7 ve W7 olarak farklı seriler altında ürünlerini de bu sene OLED ailesi altında satışa sunacak. Tüm ailesiyle beraber HDR10, Dolby Vision ve HLG (Hybrid Log Gamma) gibi görüntü teknolojilerini tüketicilere sunacak olan LG, televizyonlarının satışına da çok geçmeden başlayacak. 65 inç Signature 4K OLED W televizyonun sevkiyatları şubat ayında başlayacak, mart ayında stoklarda olacak. 77 inçlik model içinse henüz bir açıklama yok.