İşte Lg G6'nın Ortaya Çıkacağı Gün!

LG'nin yeni dağıtmaya başladığı davetiyeler, LG G6'nın tanıtılacağı tarihin 26 Ocak olacağının ipucunu söylüyor.



Davetiye, tanıtım tarihini tam olarak verse de, bu tarihte tanıtılacak olan cihazın LG G6 olacağını söylemiyor. Ancak LG, 18: 9 ölçülerindeki daviteyesiyle zekice bir ipucu veriyor. LG daha önce G6'nın ekran oranının 18: 9 olacağını doğrulamıştı, yani telefonun standart 16: 9 oranının dışına çıkacağı biliniyordu. 5,7 inç'lik ekranla geleceği söylenen LG G6, Güney Koreli firma için önemli bir değişiklik olacak. Su geçirmezlik özelliğine ve çift kameraya sahip olacağı iddia edilen cihaz, Galaxy Note 7'nin geri çağırılmasına göndermede bulunarak, sağlam bir pille gelecek.



İşletim sistemi olarak Android Nougat'ı kullanacak olan LG G6, VR yeteneklerine sahip Qualcomm Snapdragon 835'i ve Quick Charge 4.0'ı kullanan ilk telefon olabilir. 26 Şubat, LG için önemli bir gün olacak; özellikle Galaxy S8 Şubat'ta görünmezse bu, LG için Nisan'a kadar önemli bir şans olabilir.