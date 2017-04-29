İşte Yeni KHK İle Göreve İade Edilen Akademik Personellerin İsim ve Listesi

OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi.

Yeni yayınlanan 689 sayılı kanun hükmünde kararname ile, daha önce yayımlanan KHK'larla görevden ihraç edilen 18 akademisyen göreve iade edildi.

İşte KHK ile göreve iade edilen akademik personellerin isim ve listesi: