İşte Kaan Kural'a Göre En İyi Türk Basketbolcu

Basketbolun ülkemizde sevilmesinde önemli bir rol oynayan isimlerden olan Kaan Kural, Sporvadisi.com'a konuştu. bir çok konuda samimi açıklamalar yapar Kural, "En iyi Türk basketbolcu kim?" sorusuna bakın ne cevap verdi



İşte Spor Yazarı Kaan Kural'la yaptığımız özel röportajın ikinci bölümü:



Adı Efsane dizisini izliyor musunuz ? Bu tarz dizilerin gençlere basketbol sevgisi kattığını düşünüyor musunuz ?



"Erdal Beşikçioğlu ile dışarıdan tanışıyorum, diziyi de biliyorum ama izlemiyorum. Beyaz Gölge'nin yada Koçum Benim'in yeni versiyonları gibi. Beyaz Gölge Türkiye'de çok ciddi bir basketbol devrimi yapmıştı. Sonuçta basketbolu değerli, önemli ve gençlerin hayatında bir parça olarak sunuyorsan bunun katkısı tabi ki tartışılmaz. Ama insanların her zaman unuttuğu bir şey var. Benim çocukluğum Beyaz Gölge ile geçti. Beyaz Gölge basketbol dizisi değildi. Keza Adı Efsane'de değil gördüğüm kadarıyla. Bu bir gençlik dizisi. Ölü Ozanlar Derneği'nden farksız değil aslında. Ölü Ozanlar Derneği'nde şiir okuyorlardı, şiir kulübü kuruyorlardı burada da basketbol oynuyorlar. Basketbol bir araç. Basketbola faydası olur mu ? Tabi ki olur. Ölü Ozanlar Derneği'ni seyreden herkes hayatında ilk defa şiir okumuş olabilir. Adı Efsane'yi izleyen pek çok kişi de basketbol oynamanın, basketbol takımının bir parçası olmanın ne kadar değerli olduğunu bilir ama bu basketbol dizisi değil. İşin ilginç yanı bir basketbol dizisi olmasından daha yararlı buluyorum ben. Çünkü basketbolun hayatın önemli bir parçası olduğunu ve kazanmak-kaybetmek dışında ki diğer faktörlerin gösterilmesi açısından çok yararlı. "



Spor Toto Basketbol Ligi'nde bitime az kaldı. Olası play-off'u değerlendirebilir misiniz'İlk 8 dışında sürpriz bekliyor musunuz '



"Ben aslında Tofaş'ın girmesini bekliyordum ama görünen o ki giremeyecek. Çünkü 3 galibiyete çıktı fark. Ama Tofaş, Banvit gibi çok olumlu, uzun vadeli düşünüyor o yüzden bu sene play-off'a girememelerini başarısızlık olarak kabul etmiyorum. Bu yıl ki hedeflerinin ve beklenenin üzerine çıkan takım da Gaziantep. Takdir etmek lazım ama Avrupa konsantrasyonundan uzaklaşıp onu kenara bırakan takımlar play-off zamanı geldiğinde çok daha başka oynayacaklar. Orada da Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi takımlar daha ağır basacak.' Final için sizden 4 takım istesek ? 'Galatasaray'ın da iyi olduğunu düşünüyorum. Yine dört Euroleague takımı olur gibi. Banvit'le Beşiktaş'ta çok iyi ama Beşiktaş bu kadar iyi olamayacak çünkü diğer takımların odaklanması buraya yöneldiği zaman Beşiktaş'ın şuan olduğundan bir tık aşağı inebileceğini düşünüyorum. Karşıyaka'da her ne kadar onları zorlayabilse de onlarından bir tık altta kaldığını düşünüyorum. Dört Euroleague takımı daha iyi duruyorlar."



Türk basketbolu bir çok efsane basketbolcu çıkardı. Sence en iyisi kimdi ?



"Hidayet Türkoğlu. Burun farkı ile Mehmet Okur'un önünde."



Neden ?



"Mehmet Okur şampiyon oldu ama şampiyon takımda hemen hemen hiç rol almıyordu. All-star da oldu ama Hidayet'te olabilirdi. Mehmet Okur'un All-star olması Hidayet Türkoğlu'ndan daha üst bir seviyeye geçtiğini göstermiyor. Hemen hemen aynı seviyedeydiler. Fakat Hidayet Türkoğlu bir süre yani 2-3 sezon bayağı ciddi şekilde zirveye oynayan, bir tane de final oynayan takımın çok önemli bir parçasıydı. Mehmet Okur hiç öyle bir parça olamadı. Üstüne üstlük Hidayet Türkoğlu'nun kariyeri biraz daha uzun sürdü. Hidayet Türkoğlu'nun da kariyerinde de lekeler var, başta doping olmak üzere ama Mehmet Okur'u yada Hidayet Türkoğlu'nu sevip sevmemekle alakası yok. Kariyerlerine baktığınız zaman, Westbrook-Harden karşılaştırması gibi Hidayet Türkoğlu'nu çeyrek tık yukarı koyuyorum. 2009 sezonunda final oynayan en iyi iki takımdan birinin en önemli 2-3 parçasından biriydi. O seviye çok acayip bir seviye."



Taraftarların Ergin Ataman'a tepkisi çok fazla. Haklılar mı ?



" Tepkiler haklı ama tepkilerin şekli çok yanlış. Tepkiler haklı çünkü Ergin Ataman bu sene facia bir sezon geçirdi. Başarı yada başarısızlıktan bahsetmiyorum. Her takımın, her koçun kötü sezonları olabilir. Fakat Ergin Ataman bu sezon oyuncularıyla iletişiminde, takım disiplininde, organizasyonda, takım seçiminde, kurulan kadroda, sezon içinde ki oyun konsantrasyonunda sadece kenardan izledi. Senin profesyonel bir işin var. Bu sezonu iyi geçirmedi Ergin Ataman. Fakat Ergin Ataman'ın hataları ne olursa olsun kendisi bu takımın koçu ve bu takımın koçluğu süresince sadece bu sezon koçluk yapmadı, üç senedir yapıyor. Avrupa tarihinde ki ilk kupayı da getirdi ve ne olursa olsun senin Ergin Ataman'ın heykelini dikmen lazım. Bu sezon ki performansını eleştirebilirsin ama bu şekilde eleştiremezsin. Taraftarın yaptığı büyük bir haksızlık ve nankörlük. Öte yandan Ergin Ataman'ın buna verdiği reaksiyonda hiçbir şekilde koça yakışmaz. Sen takımın komutanı ve liderisin. Takımı bırakıp soyunma odasına gidemezsin. Bunu yaptığın anda yaptığın işi inkar etmiş olursun. ya takımı da alır gidersin ya da orada kalırsın. Bu yüzden para alıyorsun. Ne kadar sana hakaret ederlerse etsinler, ne kadar haksızlık ederlerse etsinler, ne kadar ağır konuşurlarsa konuşsunlar her şartta o takımın başında durmak için alıyorsun o parayı. "



Daha önce dizilerde rol aldınız. Yine bir basketbol koçu rolü için teklif gelse olumlu bakar mısınız ?



"Benim yaptığım oyunculuk, oyunculuk değildi bir kere. Benim ki ünlü yada bilinen bir kişinin gelip konuk olmasıydı. Marvel filmlerinde Stan Lee'nin oynamasına benziyor. Ben zaten bir dizide hiçbir rolde üç dakikadan fazla gözükmedim. Sadece renk olsun diye gidip katılıyordum. Oyunculuk yeteneğim çok sınırlı. Ama konuk oyuncu gibi bir şey olursa yaparım neden yapmayayım ? Seve seve yaparım sonuçta gayet keyifli bir iş. Yaparım ama oyunculuk benim yetenek yelpazemin içinde olan bir şey değil. Ciddi yan rol falan olursa olmaz, yapamam yani."



