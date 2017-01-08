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İşte İlk Android'li Nokia 6
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İşte İlk Android'li Nokia 6

Android işletim sistemli ilk Nokia olma özelliğini taşıyan Nokia 6 satışa sunuldu. Snapdragon 430 işlemci, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 16MP kameraya sahip olan Nokia 6, tasarımıyla da dikkatleri çekmeyi başardı.

İşte İlk Android'li Nokia 6

Bir zamanların cep telefonu denilince ilk akla gelen ismi Nokia'nın uzun zamandır zor günler geçirdiğini hemen herkes biliyor. Microsoft tarafından satın alınan, sonrasında Foxconn'a satılan Nokia, Android işletim sistemli akıllı telefonlarıyla yeniden atak yapmayı hedefliyor.

HMD Global ile küllerinden doğmayı planlayan Nokia, bu doğrultuda ürettiği ilk akıllı telefon Nokia 6'yı piyasaya sürdü.

Nokia 6'nın teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 5.5-inç 1080p, 2.5D kavisli, Gorilla Glass koruyucu

İşletim sistemi: Android 7.0

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430

Grafik işlemci: Adreno 505

Bellek: 4GB RAM

Hafıza: 64GB dahili

Kamera: 16-megapiksel f/2.0

Ön kamera: 8-megapiksel

Batarya: 3000 mAh, Quick Charge 3.0

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İşletim Sistemi, Akıllı Telefon, Cep Telefon, Microsoft, Qualcomm, Android, Kamera, Nokia