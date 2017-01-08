İşte İlk Android'li Nokia 6

Bir zamanların cep telefonu denilince ilk akla gelen ismi Nokia'nın uzun zamandır zor günler geçirdiğini hemen herkes biliyor. Microsoft tarafından satın alınan, sonrasında Foxconn'a satılan Nokia, Android işletim sistemli akıllı telefonlarıyla yeniden atak yapmayı hedefliyor.
HMD Global ile küllerinden doğmayı planlayan Nokia, bu doğrultuda ürettiği ilk akıllı telefon Nokia 6'yı piyasaya sürdü.
Nokia 6'nın teknik özellikleri şu şekilde:
Ekran: 5.5-inç 1080p, 2.5D kavisli, Gorilla Glass koruyucu
İşletim sistemi: Android 7.0
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430
Grafik işlemci: Adreno 505
Bellek: 4GB RAM
Hafıza: 64GB dahili
Kamera: 16-megapiksel f/2.0
Ön kamera: 8-megapiksel
Batarya: 3000 mAh, Quick Charge 3.0