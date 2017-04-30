İşte Galatasaray'ın Pepe Teklifi!

İspanyol deviyle kontratı sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu için kulüp profesyonelleri devreye girdi.



Çin kulüplerinin de peşinde olduğu Pepe konusunda aceleci davranan Galatasaray'ın teklifi hazır. Aslan, Portekizli yıldız savunmacıya 2 yıllık sözleşme önerecek.



Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve imza parası teklif edilecek.



(Fanatik)