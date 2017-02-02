İşte Galatasaray'ın Hamit Altıntop'a Ödeyeceği Para

FutbolArena - Galatasaray Kulübü ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop ara transfer döneminin son günü Darmstadt Kulübü ile anlaştı.



Galatasaray, Hamit Altıntop'a ne kadar ödeyecek?



Hamit'in, Alman kulübü ile anlaşması da Galatasaray'ın 300 bin euro tasarruf etmesini sağladı. Çünkü Galatasaray kulübü, sezonun ikinci yarısı için Hamit bir takım bulamasaydı kendisine 825 bin euro ödeyecekti.



Hamit'in bir küple anlaşması ve elde edeceği 6 aylık gelir ise Galatasaray'ın ödeyeceği paradan düşülecekti. Hamit Altıntop'un 300 bin euroya Alman ekibine imza attığı öğrenilirken Galatasaray'da böylelikle tecrübeli isme 825 değil 525 bin euro daha ödeme yapacak.



KÜMEDE KALMAK İÇİN SAVAŞ VERECEK



Devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Bundesliga'da kümede kalma savaşı veren takımlardan Darmstadt 98, Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'u transfer etti.



Alman kulübü tarafından kapsamlı sağlık kontrolüne sokulan Hamit, Bundesliga ekibi sözleşme imzaladı.



Bundesliga'da 9 puanla son sırada bulunan Darmstadt, sezonun 2. yarısında kümede kalma savaşı verecek.



RİZESPOR DA İSTEMİŞTİ



Hamit Altıntop, Damstad ile anlaşmadan önce Çaykur Rizespor'un transfer gündemine gelmişti.



Deneyimli orta saha oyuncusu ile bir görüşme yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Almanya'dan uzun yıllar ailece görüştüğü Hamit'e"Gel bu takımın lideri ol. Seninle uzun yıllar bu kulübe hizmet verelim. Başkanım Metin Bey ile senin için görüşme yaptım. Kafamızda önemli projeler var. Futbolu bıraktıktan sonra Rizespor'un sportif direktörlüğü görevine gelmeni istiyorum. Avrupa'dan yapılacak olan transfer görüşmelerinde Rizespor kulübü adına masaya oturacak isim sen ol. Bu şehire bu sezon saha içinde hizmet ver, gelecek sezonlar içinde de sportif menejer olarak tam yetkiyle göreve başla. Senin Uluslararası tecrüben çok fazla, bundan yararlanmak istiyoruz"dediği ifade edilmişti.