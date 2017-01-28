İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ekici Teklifi!

Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici ile her konuda anlaştı. Aatıf takası kabul etmeyince, para ile transferi bitirmek istedi. Trabzonspor'la yapılan pazarlıklarda 2 milyon euro'ya kadar çıkıldı. Ancak bordo-mavililer, Beşiktaş'ın daha iyi bir teklif vermesi nedeniyle bunu kabul etmedi. Fenerbahçeli yetkililer, 2 milyon euro'nun son teklifleri olduğunu, bunun dışında hiçbir pazarlığa girmeyeceklerini Trabzonspor'a ileterek beklemeye geçti. Transferin zora girmesi üzerine Advocaat, Ekici gibi bir oyun kurucuya büyük ihtiyaç duyduğunu, futbolcunun da kendilerine gelmek istediğini belirtip, Trabzonspor'dan anlayış beklediğini ima etti.

Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye kaptırmak istemeyen Beşiktaş, Trabzonspor'a sarı-lacivertlilerin teklif ettiği 2 milyon euro'dan daha iyi şartlar sundu. Teklifin, bir miktar para+Veli Kavlak ile birlikte Rhodolfo olduğu ortaya çıktı. Bordo- mavililer bunu kabul etti. Ancak Ekici, Fenerbahçe'den başka hiçbir kulübe imza atmak istemediğini bildirince, anlaşma yürürlüğe girmedi. Oysa 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a da sıcak bakıyordu ve bunu başkan Muharrem Usta ile paylaşmıştı. Usta da zaten Beşiktaş'la görüşmeleri oyuncunun bu arzusu üzerine yapmıştı. Beşiktaş da tıpkı Fenerbahçe gibi Mehmet Ekici için "bekleme" pozisyonunu aldı..

MEHMET EKİCİ CEPHESİ: ALMANYA'YA DÖNERİM







F.Bahçe ile anlaşan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı kesinlikle istemiyor. Sarı-lacivertli formayı giymesine izin verilmemesi nedeniyle morali oldukça bozuk. F.Bahçe'den vazgeçmeye niyetinin olmadığını bildiren Ekici'nin, gerekirse Almanya'ya dönebileceğini söylediği belirtiliyor. Babası Hacı Ekici ise, "Herkes bir şey söylüyor. Susacağız, hiçbir şey söylemeyeceğiz" dedi.

TRABZONSPOR CEPHESİ: FIFA KOZUNU OYNAYABİLİR







Bordo-mavili kulüp, Ekici'den en yüksek kârı elde etmek için gayret gösteriyor. Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin kulübün menfaatlerine daha uygun olduğunu açıkladı. Trabzonspor; Beşiktaş'a gitmemesi halinde, 1 Ocak'tan önce F.Bahçe ile görüştüğü için Ekici'yi FIFA'ya şikayet edebilir. Bu durumda F.Bahçe de yaptırım tehlikesi altında kalacak.

Kaynak: Fotomaç



