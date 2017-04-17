İşte Fenerbahçe'nin Transfer Listesi!

Fenerbahçe yönetimi, 23 Nisan Pazar günkü Arena'da oynanacak Galatasaray derbisinden sonra ilk bombaları patlatmak için düğmeye basacak. Arsenal'li David Ospina, Shakhtar Donetsk'li Taison ve Dinamo Kiev'li Yarmolenko listenin ilk sırasında. Lens için de girişimler başlayacak. Hedef, 7 Mayıs'taki Beşiktaş derbisine kadar en az 2 ismin işini bitirmek.



ARSENAL'E TEKLİF



Fenerbahçe Yönetimi, David Ospina ve menaceriyle temas kurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlanmıştı. Yönetim şimdi İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, taliplerin artabileceği endişesiyle işi sezon sonuna bırakmak istemiyor. Arsenal'e ilk etapta 3 milyon Euro'luk bir teklif yapılması bekleniyor. Yönetimin en büyük avantajı, Ospina'yla anlaşmanın sağlanmış olması.



LAZİO'DAN ÖNCE DAVRANACAKLAR



Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızının sözleşmesi, yıl sonunda bitiyor. Fenerbahçe Yönetimi, iyi niyet göstergesi olarak 5 milyon Euro'ya kilaralıp, oyuncuyla uzun dönemli ayrı bir sözleşme yapmayı planlıyordu. Sambacı'nın adı İtalyan ekibi Lazio ile de anılmaya başlandı. Yönetim, bu nedenle elini çabuk tutma kararı aldı. Taison'un geçtiğimiz hafta bir taraftarın yaptığı Fenerbahçe formalı fotoğrafını beğenmesi heyecan yaratmıştı. Bu arada oyuncunun menaceri Diego Dornelles, yıldız futbolcunun büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını açıkladı.



SUNDERLAND'DAN GERİ ADIM



İngiliz ekibinin yöneticileri daha önceki açıklamalarında, yıldız futbolcuyu transfer ettikleri bedel olan 12 milyon Euro'dan aşağı satmayacaklarını belirtmişti. Premier Lig'de son sıraya demirleyen ve düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Sunderland, bu inadından vazgeçti. Lens'in de Fenerbahçe'de kalma konusunda son derece ısrarcı olmasının ardından İngiliz ekibi, bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. Ardından Hollandalı yıldızla uzun süreli sözleşme imzalanacak.



ŞARTLAR ZORLANACAK



Dinamo Kiev'in yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe Yönetimi'nin listesindeki isimler arasında transferi belki de en zor olanı. Ancak Aziz Yıldırım, Ukrayna futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneği olan Yarmolenko'ya imza attırmak için tüm şartları zorlamaya kararlı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa'dan birçok kulüp de takipte. Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle küçülmeye gidecek olan Dinamo Kiev'le Sarı-Lacivertli Yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanması bekleniyor.



(Fanatik)