İşte Fenerbahçe'nin 3 Farklı Opsiyonu!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken teknik direktör Dick Advocaat'ın da aklının derbide olmadığı ortaya çıktı... Advocaat derbi günü Hollanda Futbol Federasyonu yetkilisi Hans van Bruekelen'i konuk etti. Futbolcular derbi için konsantre olmaya çalışırken kendisi Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmeyi masaya yatırdı. Advocaat ertesi gün yine van Breukelen'le bir araya geldi. Teklifi kabul etti.



Tüm bu gelişmeler yaşanırken teknik direktör Dick Advocaat'ın da aklının derbide olmadığı ortaya çıktı... Advocaat derbi günü Hollanda Futbol Federasyonu yetkilisi Hans van Bruekelen'i konuk etti. Futbolcular derbi için konsantre olmaya çalışırken kendisi Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmeyi masaya yatırdı. Advocaat ertesi gün yine van Breukelen'le bir araya geldi. Teklifi kabul etti.



Hollanda ile anlaşan Advocaat ne yapacak?



Hollanda Milli Takımı'nın teklifini kabul eden Dick Advocaat'ın kaderi nasıl çizilecek? Ortaya 3 farklı opsiyon çıktı.



Birincisi sezon sonuna kadar olan alacaklarını bırakarak bavulunu toplayıp Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek. 31 Mayıs'ta oynanacak Fas maçında takımın başında olacak.



İkincisi Fenerbahçe'yi çalıştırmaya devam edecek. Zaten her milli maç arasında ülkesine gittiği için bu durum yönetimin önüne bir sorun olarak çıkmayacak.



Üçüncü opsiyon ise 31 Mayıs'taki Fas ve 4 Haziran'daki Fildişi maçlarında takımın başında olmayacak. Hollanda'nın başında ilk resmi maçına 9 Temmuz'da Lüksemburg maçıyla başlayacak. Fas ve Fildişi maçlarında takımı sahada Fred Grim çıkaracak, Advocaat ise 51 yaşındaki teknik adama stratejik destek verecek.



Önce Pereira şimdi Advocaat! Fenerbahçe'de kafalar karıştı!



Gelecek sezon yokum, diyen Dick Advocaat'ın yerine teknik direktör arayan Fenerbahçe'de tam bir kafa karışıklığı yaşanıyor... sezon başında kovulan Vitor Pereira'nın Avrupa'nın yıldızı Monaco'yu tek yenen teknik adam olması, "beceriksiz. Yaşlı" denilerek kuyruğuna teneke bağlanan Advocaat'ın ise Hollanda'nın başına geçecek olması yöneticileri şaşkınlığa uğratmış durumda. Yöneticiler "yanlış nerede?" diye birbirlerine soruyor.



Aad de Moss: Advocaat bizi Dünya Kupası'na götürür



Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Aad de Moss, milli takım teknik direktörlüğü için adı geçen Dick Advocaat ile Henk Ten Cate isimlerini masaya yatırdı. "Ten Cate uzun süreli, Advocaat ise kısa süreli bir yapılanma için düşünelecek isim. Eğer bu Dünya Kupası'nda yer almak istiyorsak, çabuk bir çare üretmeliyiz. Dick taktik açıdan en iyisi" yorumunu yaptı.



Kaynak: Fotospor