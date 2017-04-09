İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler sahaya Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie ilk 11'i ile çıkacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
47 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, önündeki iki takım Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek istiyor.
Fenerbahçe'de, sezonu kapatan Jose Fernandao dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Akhisar Belediyespor ise 30 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekipte Okan Buruk, cezası nedeniyle yarınki maçta yedek kulübesinde oturamayacak.
FENERBAHÇE-AKHİSAR BELEDİYESPOR
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: D. Advocaat
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukas, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk