İşte Fabrika Çalışanlarını İşsiz Bırakan Kargo Robotları

Kendi kendini şarja bağlayabilen ve 7/24 çalışabilen kargo robotlarından muazzam sıralama sisteminin görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Çin'de bir şirketin kargo bölümünde çalışan bu robot ordusunun günde 200 bin kargo taşıyabildiği açıklanırken, akıllara robotlar insanları işsiz mi bırakacak sorusunu getirdi.