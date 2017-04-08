İşte Esad'ın Üslerine Bomba Yağdıran Kadın Amiral

Suriye'nin lideri Esad'ın kimyasal saldırıyla kendi halkını ve çocukları katletmesine en sert tepki ABD'den geldi. İki ABD savaş gemisinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesi, iki Suriye hava üssünü yerle bir etti. Esad'ın, içerisinde kimyasal silahlarını bulundurduğu hava üslerini imha eden ise kadın Amiral Andria Slough olduğu ortaya çıktı.

TRUMP EMRİ VERDİ

ABD'nin, Akdeniz'deki savaş gemilerinden USS Ross ve USS Porter, 59 Tomahawk füzesini Türkiye saati ile 04.40'da El Şayrat ve El Şinsar hava üssüne fırlattı. Şayrat hava üssünde çok sayıda savaş uçağı imha edildi. ABD Başkanı Trump, "Tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum" dedi.



ATEŞLEME BUTONUNA BASAN KADIN DENİZCİ

USS PORTER destroyeri ile aynı özelliklere sahip olan USS ROSS gemisinin kaptanlığını Amiral Russell J. Caldwell yapıyor. Geminin amirali ise ABD'nin kadın denizcisi Andria Slough. Suriye'ye kalkan füzelerini ateşleyen kadın denizci, Rusya ve ABD'yi birbirine düşen kararın uygulayıcısından birisi. Yıllarca hizmet verdiği ABD donanmasında, atış kontrol uzmanlığı, balistik füze savunması yönetmeliği gibi görevler yapmış. Üniversite derecesi ise okyanus mühendisliği üstüne.



SÜPER GÜÇLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

İngiltere, Türkiye, Fransa, Japonya, Hollanda, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya ve Avustralya gibi devletler operasyona tam destek verdiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füze saldırısının ardından yeniden gündeme getirdiği uçuşa yasak bölge önerisi, dünyada manşet oldu. BBC, CNN, Al Jazeera ve The Guardian gibi dünyanın en büyük yayın organları, öneriyi sayfalarına taşıdı.

TEK AVRUPA ÜLKESİ OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa ülkelerinden sadece İsveç, operasyona tepki gösterdi. Öte yandan Şam rejiminin müttefikleri Rusya ve İran büyük tepki gösterdi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Rusya ve İran'ın müttefiki olarak görülen Çin ise ortadan bir açıklama ile sorunların masada çözülmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA BUGÜN ABD İLE İLETİŞİMİ KESECEK

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünden itibaren ABD ile Rusya arasındaki uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattının çalışmasını sonlandıracaklarını açıkladı.

ATEŞLENEN FÜZENİN TANESİ 1.6 MİLYON DOLAR

Tomahawk füzeleri ABD tarafından daha çok haberleşme sistemleri, hava savunma sistemleri gibi sabit hedefleri yok etmek üzere tasarlandı.

Denizaltı ve savaş gemilerinden ateşlenen füzelerin ilk kullanım yeri 1991'de Irak'a yapılan Çöl Fırtınası Operasyonu'ydu.