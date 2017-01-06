İşte Dünyanın İlk 8k Monitörü!

8K içerik bulmanız bugün pek mümkün olmasa da üreticiler, 8K ekranlarla ve onu taşıyacak standartlarla zaman geçirmeyi seviyorlar. Bunun ispatı olarak Dell, "dünyanın ilk 8K monitörünü" CES 2017'de gösterdi.



Dell UltraSharp 32-inch Ultra HD 8K monitör, 7.680 x 4.320 çözünürlükle geliyor ve 32,2 milyon piksel sunuyor. Windows 10'u bu kadar yüksek bir çözünürlükte kullanmak için yakınlaştırma ayarını sıkı biçimde artırmanız gerekiyor. Nedeni basit; aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere başlat menüsü, bir kartvizitten büyük görünmüyor.







Dell UP3218K, Full HD'den 16 kat fazla olan çok yüksek çözünürlüğünün yanında 1,07 milyar farklı renk gösterebiliyor. Bu sayı, standart bir Dell monitörün gösterebildiği 16,9 milyon renge kıyasla 64 kat fazla. 1.300: 1 kontrast oranına sahip monitör, 60Hz tazeleme oranı sunuyor.



Monitörün görüntüsü kadar aklınızı başınızdan alacak bir yanı daha varsa, o da 4.999 dolarlık fiyatı.