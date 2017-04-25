İşte Dünyanın En İtaatkar Ordusu



İşte dünyanın en itaatkar ordusu. Güldüren görüntü Sudan’dan. Bir çoban, koyun, keçi ve de bir eşekten oluşan sürüsünü böyle yönetiyor. Çalan marş eşliğinde istifini hiç bozmadan ilerleyen sürü izleyenleri güldürüyor. Bir komutan edasıyla Kıt’a dur komutu veren çoban ardından sürüsüne selam vermeyi de ihmal etmiyor.