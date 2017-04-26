Işte Büyükçekmece Albatros'da Satıldığı Belirtilen O Arsa

Ali AKSOYER İstanbul DHABüyükçekmece Albatros'da satıldığı belirtilen o arsa DHA hava kamerasıyla görüntüledi.
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