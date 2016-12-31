İşte Büyü Yapan Takıma Verilecek Ceza!

Büyü yaptığı raporlanan takımlara puan silme ve para cezaları uygulanacak. Afrika ülkelerinden Ruanda'da son iki haftada yaşanan büyü kaosu, futbol federasyonunu yeni kurallar getirmeyesevk etti. 16 Aralık tarihinde Mukura ve Rayon takımları arasında oynanan karşılaşmada Rayon kalecisi Eric Bakame'nin yaptığını iddia ettiği büyüyü bozmak için kale direği dibinde ilginç hareketler yapan Moussa Camara'ya konuk ekip büyük tepki gösterdi. Camara bu hadiseden dakikalar sonra gol atarak büyüyü bozduğunu iddia etti. Rayon takımı ise tam tersine Camara'nın büyüyü yapan taraf olduğunu söyleyince Ruanda futbolu iki haftadır bu tartışmalara sahne oldu.

FEDERASYON DURUMA EL KOYDU



Meseleye el koyan ise Ruanda Futbol Federasyonu oldu. Federasyon Asbaşkanı Vedaste Kayiranga, yaptığı açıklamada; "Ülkemizi büyü gibi etkisi ispatlanmamış, bilimsel olmayan meselelerle tanıtıyorlar. Doğal olarak bizim büyüyle ilgili bir statümüz yoktu. Bu konuda düzenlemeye giderek meseleyi çözüyoruz" dedi. Bundan böyle hakem raporunda büyü yaptığı belirtilen takımların 3 puanı silinecek ve 2.9 milyon Ruanda Frangı, yani yaklaşık 15 bin TL ödeyecek. Futbolcular da ayrıca ceza alacak.Sabah