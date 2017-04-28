İşte bu yüzden İzmir

17. yüzyılda inşa edildiği bilinen yapının açılış töreninde konuşan İzmir Musevi Cemaati Başkan Sami Azar, dünyada giderek artan inanç temelli ayrımcılık ve düşmanlıklara inat İzmir'in örnek bir duruş sergilediğini belirterek, "İşte burası İzmir. Bu yüzden bu kenti bütün dünyaya tanıtmalıyız" dedi.

Çok köklü ve zengin bir kültür mirasına sahip olan İzmir'de, duvarlar arasında kalan ve dar sokaklara sıkışan köklü bir tarih daha gün yüzüne çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarının ardından yapılan protokol doğrultusunda İzmir Musevi Cemaati tarafından Hayim Palaçi Anı Evi'ne dönüştürülen Beit Hillel Sinagogu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Musevi cemaati temsilcilerinin de katıldığı törenle açıldı.

İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar, tarihi 17. yüzyıla dayandığı bilinen yapının anı evi olarak açılışı nedeniyle düzenlenen törende, İzmir'in barışçıl ve inançlara saygılı bir kent olarak dünyaya örnek olması gerektiğini belirtti. Ötekileştirmenin, yabancı düşmanlığının, İslamofobi ve antisemitizmin dünyada giderek yükseldiği bir süreçte İzmir'de ortaya çok farklı bir fotoğrafın konulduğunu belirten Azar, "İşte burası İzmir! Bu yüzden bu kenti bütün dünyaya tanıtmalıyız" dedi. Büyükşehir Belediye Anı Evi'nin hayata geçirilmesi sürecinin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Musevi Cemaati'nin eski başkan Jak Kaya'nın başlattığı girişimlerin bir sonucu olduğunu dile getiren Sami Azar, Başkan Kocaoğlu ve Kaya olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir ülkeye ışık tutacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir'in ülkenin en hoşgörülü ve çağdaş kenti olduğunu belirterek, "Kentimizin bu özellikleriyle ülkeye ışık tutacağına inanıyorum. Hatta artık o ışığı tutmanın zamanı geldi. Tüm ülkenin İzmir gibi aydınlık olmasını, hiçbir ayrımın yapılmadığı, kardeşliğin egemen olduğu bir ülkede yaşamamızı diliyorum" diye konuştu.

İki yangın geçirdi

İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onaylanan projeye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmaya yüz tutmuş sinagog için öncelikle temizleme çalışmaları yapıldı. Sadece ön cephesi ayakta kalan, diğer kısımları ise tamamen yıkılan binanın arka kısmı ve çatısı kapatıldı. Sinagogun ön cephesinde taş ve sıva temizlikleri tamamlandı. Ayrıca araştırma kazıları sırasında tespit edilen bodrum da korumaya alındı.

Kemeraltı'ndaki Beit Hillel Sinagogu'nun 17. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Günümüze kadar geçirmiş olduğu iki yangın ile oldukça harap durumda olan binadan geriye kalan tek yapı elemanı, ön cephe duvarıydı.