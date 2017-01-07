İşte Beraber, Sahada Rakipler

Altınova Belediyesi personeli sprola stres atıyor.



Her hafta sonu Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu'nda futbol maçı yapan belediye personeli, bu faaliyete bir yenisini daha ekleyerek, voleybol maçlarına da başladı. Fen İşleri Amirliği ile belediyenin diğer birimleri arasında yapılan voleybol maçları kıyasıya çekişmeli geçiyor. Belediye Sosyal İşler Birimi sorumlusu Hakan Beykoz, "Futbolda biz, voleybolda Fen İşleri önde gidiyor. Çok güzel bir ortamda bir araya oluyoruz. Önemli olan da bu" dedi. - YALOVA