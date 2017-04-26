İşte Benzinsiz Araba

Taş devrine geri dönüyoruz. Taş Devri çizgi filminden çok iyi bildiğimiz insan gücüyle çalışan arabalar gerçek oldu. Artık yağmurlu, karlı havalarda bile bisiklete binebilirsiniz. Karda, yağmurda özgürce kullanabileceğiniz benzin gerektirmeyen ve yalnızca insan gücüyle çalışan arabalar geliyor. Bir bisiklet mekanizmasına sahip olan bu arabalar hem spor yapmanızı sağlıyor, hem de cebinize katkıda bulunuyor. Belki de bir arabanın gittiği hızla gidemeyeceksiniz ama yakın mesafeler için ve bisiklete binerek hareket etmek isteyenler için müthiş bir icat.