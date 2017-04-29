AK Parti Kulislerinde Kabine Senaryoları: İbrahim Kalın Bakan Oluyor

AK Parti'de olağanüstü kongrenin ne zaman olacağına dair kafa karışıklığı dağıldıktan sonra gözler partiyi 2019 seçimlerine hazırlayacak yeni kabinede kimlerin yer alacağına çevrildi. Kulislerde yer alan iddialara göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapabileceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN, KABİNE DE YER ALABİLİR

AK Parti kulislerine göre, yeni görevlendirmede, bakanların 'başarı ve başarısızlıkları' kadar, bölgesel dengeler de etkili olacak. Kulislerde, Başbakan Yıldırım başkanlığındaki yeni kabinede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapabileceği öne sürülüyor.

ŞİMŞEK GİDERSE ALBAYRAK GELECEK

Kabinede Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kalması durumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerini koruyacağı; Şimşek'in görevden alınması durumunda ise bu göreve Albayrak'ın getirileceği öne sürülüyor.

YENİ MKYK ERDOĞAN'DAN SONRA

Erdoğan'ın yeni kabinenin belirlenmesinin ardından, görev verilmeyen bazı bakanları MKYK listesine alacağı ve genel başkan yardımcısı yapacağı da dile getiriliyor. Yeni MKYK da 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesinden sonra şekillenecek.

İSMAİL KAHRAMAN'IN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Partinin TBMM grup yöneticilerinin ise ekim ayında yeni yasama döneminde değiştirilebileceği, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ikinci dönemde görevine devam edip etmeyeceğinin de, bu süreçte belli olacağı ifade ediliyor.

BAKANLIK İÇİN KONUŞULAN İSİMLER

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün yerlerini koruyacakları; AB Bakanı Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ya görev yerlerinde kalacakları ya da Başbakan Yardımcısı yapılabilecekleri iddia ediliyor. Cevdet Yılmaz, Abdulhamit Gül, Fatih Şahin, Ahmet Aydın, Kasım Gülpınar'ın ismi yeni bakanlar arasında geçerken, kabinede ikinci kadın bakan olarak Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Genel Başkan yardımcılarından Çiğdem Karaaslan'ın adı da geçiyor. (Kaynak: Hürriyet)