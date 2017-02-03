İşte Arda'nın Yeni İşi...

Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Arda şirketin adını Possible yani "imkan dahilinde" koydu.Arda Turan bu kez spora yatırım yaptı ve Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını açtı.Possible'ın başında ise geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmeni'nliği bırakan Okan Can Yantır getirildi.

Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı.Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.

Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı ile ilk çalışan isim Darüşşafa forması giyen aynı zamanda Arda Turan'ın yakın arkadaşı olan Birkan Batuk oldu.Possible'ın çalıştığı ikinci sporcu ise Cedi Osman oldu. Şirket her çalıştığı sporcu için özel logolar hazırlıyor.

Kaynak: Fanatik