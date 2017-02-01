İşte, ABD'nin Suriye'de Pyd'ye Gönderdiği Zırhlı Araçlar

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan ve ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bir hafta önce gönderilen zırhlı araçların fotoğrafları yayımlanırken, araçların teslim belgelerinde son alıcı kısmına 'Kobani' yazıldı.



Amerika'nın Sesi web sayfasında araçların verilmesi kararının eski Başkan Barack Obama döneminde alındığı, teslimatının başkan Trump'ın göreve başlamasına denk geldiği belirtildi. El yapımı patlayıcılara karşı korunaklı olarak tasarlanan araçların Kanada merkezli bir şirket tarafından üretildiği belirtildi.



Habere göre ABD yönetimi, ana omurgasını Suriye'de PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerine verilen zırhlı araçlar ile ilgili haberleri doğruladı. Suriye'de DEAŞ ile verilen mücadelede kullanılması için gönderilen zırhlı araçların gönderilmesi kararının eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde verildiği ve teslim işlemlerinin yeni başkan Donald Trump dönemine denk geldiği vurgulandı. Amerika'nın Sesine konuşan PYD komutanlarından Telal Silo ise, yeni başkan Trump'un göreve gelmesi ile kendilerine verilen askeri desteğinin arttığını belirterek, "Başkan Obama döneminde bize daha çok hafif silahlar ve cephane yardımı yapılıyordu. Şimdi bombalı araç saldırılarına karşı zırhlı araçlar gönderildi" dedi.



Amerika'nın Sesi, Suriye'de PYD'ye gönderilen zırhlı araçların ve teslim belgesine ait fotoğrafları da yayımladı. Zırhlı araçların teslim belgesinde, son alıcı kısmında 'Kobani' yazıldı.



KANADA'DA ÜRETİLEN ARAÇLAR



PYD'ye gönderilen zırhlı araçlar ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Kanada merkezli bir firma tarafından üretilen zırhlı araçların el yapımı patlayıcılara karşı özel olarak tasarlandığı belirtildi. 4×4 yüksek korumalı ve çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçlar tam teçhizatlı 10 askeri taşıyabiliyor. Araca, makineli tüfek, füze ve bomba atar monte edilebilirken, araçta yangın söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameraları, uzun menzilli ışıklar da bulunuyor.



Birleşmiş Milletler tarafından da kullanılan araçların yüksek balistik ve patlama direncine sahip olduğu ve kara mayınları ile el yapımı patlayıcılara karşı korunaklı olduğu belirtildi.



- Diyarbakır