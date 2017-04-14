İşte 2018 Model Fenerbahçe!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosuna önemli yıldızlar katacak. İşte iddia edilen yeni sezon Fenerbahçe kadrosu...(Goal)

İşte 2018 Model Fenerbahçe!


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