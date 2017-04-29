İstanbulspor Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 9 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen İstanbulspor, törenle kupasını aldı.

İstanbulspor Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 9 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen İstanbulspor, törenle kupasını aldı.

Ligin 34. ve son haftasında sahasında Sivas Belediyespor'u konuk eden İstanbulspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Son olarak 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2014-2015'te yükseldiği 2. Lig'deki ikinci sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

İstanbulspor, mücadelenin ardından düzenlenen törenle de kupayı kaldırdı. Saha ortasına kurulan kürsüye gelen Sarı-siyahlı ekip, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

İSTANBUL / DHA

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