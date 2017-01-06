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İstanbullular Bu Akşam Bu Yollara Dikkat

İstanbullular Bu Akşam Bu Yollara Dikkat

Ataşehir’de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milano THY Eurolig Basketbol Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular Bu Akşam Bu Yollara Dikkat

Ataşehir'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milano THY Eurolig Basketbol Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ataşehir'de bu akşam saat 20.45'te oynanacak olan Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milano THY Eurolig Basketbol Müsabakası ile ilgili 18: 00'dan itibaren Ihlamur Sokak (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacak. - İSTANBUL

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