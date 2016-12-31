İstanbullular 2016'ya Kar Manzarasında Veda Etti

İstanbul 2017'ye kar altında giriyor. Yılbaşının beklenen manzarası kar yağışının keyfini İstanbullular Çamlıca Tepesi'nde çıkardı.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Anadolu yakasında etkisini arttıran kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı.

MUTLULUKLARINI ANLATTILAR

Kar topu oynayanların yanı sıra kardan adam yapan da vardı. Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.







