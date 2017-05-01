İstanbullu'nun "Vapur Seferlerine İptal" Tepkisi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Valilik kararıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında Beşiktaş-Kadıköy ve Beşiktaş-Üsküdar vapur hatları hizmet vermedi. Beşiktaş İskelesinden Kadıköy ve Üsküdar'a geçmek isteyenler, taksi ve dolmuşlara binmeyi tercih etti. Beşiktaş'ta bulunan Üsküdar İskelesi önünde bekleyenler, saat 18.30 olmasına rağmen seferlerin başlamamasına tepki gösterdi. Yetkililerden bilgi alamadıklarını belirten yolcular, çareyi taksi ve dolmuşlara binmekte buldu. Kadıköy iskelesinde 'Sayın yolcularımız geçici bir süre seferlerimiz iptal edilmiştir' yazısının etkin olduğu görüldü. Bazı yolcular iskelede beklemeyi sürdürüyor.



- İstanbul