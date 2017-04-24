İstanbul Zirvesi, Dünyanın Kritik Zamanlarında Kritik Konulara Ev Sahipliği Yapıyor

Sekizinci kez dünya önderlerini Türkiye'de ağırlayacak olan Atlantik Konseyi, bu sene İstanbul Zirvesi adı altında toplanarak gündem belirlemeye hazırlanıyor. Suriye'den Afrika'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e pek çok bölgeyi ele alacak olan zirve; ekonomi, ulusal güvenlik, enerji, ticaret ve mülteci krizi gibi dünya ajandasını kaplayan konuları İstanbul'da masaya yatıracak

27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 8'inci Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi, enerji, ekonomi ve güvenlik konusundaki düşünce ve aksiyonları tetiklemek ile artan zorluklar arasında fırsatlar aramak üzere dünya ve bölgenin önde gelen iş ve devlet adamlarını bir araya getiriyor.

Türkiye'deki anayasa referandumunundan neredeyse iki hafta sonra, zirvenin ikinci gününde ana konuşmacı olarak yer alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 500'ün üzerinde üst düzey dinleyiciye seslenecek.

Zirvede konuşmacı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Mohammed Saleh Al Sada, İspanya Eski Dış İşleri Bakanı Ana Palacio, Geroge W. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ile Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones'un yanı sıra Belarus, İsrail, Kenya, Kosova, Makedonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden pek çok bakan ve bürokrat ile dünyadan ve bölgeden de birçok CEO yer alacak. Konuşmacı listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

"Bu senenin teması, içinde bulunduğumuz döneme uygun şekilde Çalkantılı Bölge'de Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek" diyen Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe zirveyle ilgili olarak şunları söyledi: "Böyle kritik bir zamanda, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nin, dünyanın zengin potansiyele sahip olan ama krizler nedeniyle sıkıntılar yaşayan bölgeleri arasında bir köprü inşa ettiğine inanıyorum."

Atlantik Konseyi Bölge ve İstanbul Zirvesi Direktörü Defne Sadıklar Arslan ise şöyle dedi: "Geçmiş senelerde olduğu gibi, bu sene de bir değişim yaratmak üzere kararlılık ve azimle; Türkiye, bölge, Avrupa ve ABD'den çok sayıda etkili ismi, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde bir araya getiriyoruz."

Transatlantik bir yaklaşımı sahiplenen ve çözüm üretmeye odaklanan zirvede; mülteci sorunu, Suriye İç Savaşı, Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, Doğu Akdeniz'de ekonomik ve politik sorunlara dair çözümler, Afrika'daki enerji altyapısı yatırım fırsatları ve enerji finansmanında özel-kamu işbirliği modelleri gibi pek çok konu ele alınacak.