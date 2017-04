İstanbul Yollarında 'Klasik' Rüzgârlar

Her yıl klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Geleneksel Bahar Rallisi" bu yıl da renkli görüntülerle başladı.



2 gün boyunca tarihi semtleri de kapsayacak 250 kilometrelik parkurda yarışacak 91 klasik otomobil, İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estirdi.



Haber-Kamera: Enver ALAS İstanbul / DHA



Mercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel Bahar Rallisi'nin üçüncüsü bugün başladı. İki gün sürecek olan etkinliğin startı bugün Harbiye'deki Hilton Oteli önünden verildi. Rallide 91 klasik otomobil yer aldı. Klasik otomobil tutkunları, İstanbul yollarında bugün ve yarın toplam 250 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için yarışıyor. Yarış öncesi otelde klasik otomobil sahiplerine organizasyon komitesi tarafından rallinin kuralları hakkında ve programla ilgili kısa bir brifing verildi.



BOĞAZ KIYISINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu B Grubu etkinlik kategorisinde düzenlenen rallinin ilk gününde İstanbul'un Avrupa yakasındaki rota izlendi. Sürücüler, Boğaz hattındaki tarihi semtlerden geçerek Rumeli Feneri'ne ulaşırken buradaki molanın ardından rallinin ilk gün etabı Kemerburgaz'da son bulacak.



KLASİK OTOMOBİLLER Farklı hikayeleri bulunan farklı otomobillerin yer aldığı rallinin en genç olarak 1975 model klasik araçlar katılabiliyor.



Rallide birbirinden özel Buick, Oldsmobile, Pontiac, Plymouth, Chevrolet, Citroen marka otomobillerin yanı sıra "muscle car" olarak tanımlanan Ford Mustang, Thunderbird, Mercury Cougar, Chevrolet Corvette, Camaro, Impala, Dodge Charger, Challanger ve Porsche, Alfa Romeo, Cadillac, Rolls Royce ve Volkswagen Carmann Ghia gibi klasikleşmiş otomobiller yer alıyor.



YARIN İSTANBUL PARK'TA BAŞLAYIP KAVACIK'TA SONA ERECEK



Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ikinci gününde ise İstanbul Park'tan start verilecek. Şile istikametine doğru yol alacak yarışmacılar, ralliyi Kavacık'ta sona erdirecek.



ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLECEK



Ralliye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübünün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılıyor. İki günlük rotada en iyi zamanlamayla ralliyi tamamlayarak dereceye giren ekipler, yarın düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.



1950'LERDEN 1975'LERE KADAR ÜRETİLEN KLASİK OTOMOBİLLER KATILIYOR



Etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Mercedes-Benz Türk Otomobil grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan, rallinin amacının esasında bir yarış olmadığını klasik otomobil severleri bir araya getirmek, ve onlara keyifli atmosferde otomobillleriyle bütünleşmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Bekdiktah, "Etkinliğe 1950'lilerden 1975'e kadar geniş zamanda üretilen klasik otomobiller rallliye katılabiliyor" dedi.



"BU YARIŞTA HIZ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"



Ralliyle ilgili bilgi veren Bekdikhan, "Bu yarışta hız çok önemli bir faktör değil. Burada önemli olan araçların belirli bir süre içerisinde son noktaya belirli disiplinlerle varabilmesidir. Biz bugün Boğaz kıyısından hareket ederek Sarıyer ve Kemerburgaz'a doğru gideceğiz. Yarış kuralları daha yavaş gidilecek yerlerde kilometrelere uyarak gitmeyi gerektiriyor" diye konuştu.



KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARININ RALLİ HEYECANI



Yarışa katılan klasik otomobil sahipleri ise geleneksel bahar rallisine katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti anlattılar. Rallinin en eski klasik otomobillerinden birinin sahibi olan Hasan İnsel, "1952 model Mercedes Cabriolet B ile bu yarışa katılıyorum. 1952'de Türkiye'ye gelmiş bir arabadır. Çok az kullanılmış ve hakikaten çok orijinal bir arabadır. Mercedes'in dünyada 860 tane üretilmiş bir modelidir. Organizasyona katılmak çok güzel. Ralli her geçen sene daha da iyileşiyor" diye konuştu.



KADIN KUPASI İÇİN YARIŞTILAR



1960 model klasik aracıyla ralliye katılan Yeliz Balıbey ise kuzeniyle birlikte bir kadın takımı oluşturduklarını ve kadın kupası için yarıştıklarını dile getirdi. Balıbey, "Organizasyonun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirilmesi çok iyi oldu" dedi.