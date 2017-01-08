İstanbul Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

Eğitimimiz 12 modülden oluşacak olup, teorik ve pratik bilgiler verilerek sürecektir.12 modülü tamamlayan bireylere sertifika düzenlenecektir.



Eğitimimiz haftada bir günü her pazar saat 16: 00 - 18: 00 saatleri arasında yapılacaktır...



Başlıca Ders Konularımız;



*Arınma Yöntemleri,



*Ruh, Zihin ve Beden Algılaması



*Maddi ve Manevi değerleri ölçeklendirme



*Duygu BAĞIMLILIĞI'nı Yönetme



*Topraklanma



*Sorun Çözme Teknikleri



*Nefes Teknikleri



*Numeroloji,



*Akrofonoloji



*Astroloji



*Usui Reiki, Kundalini Reiki, İmera Reiki,



*Bioenerji



*NLP



*E.M.F



*H.D.G