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İstanbul Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

İstanbul Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

Eğitimimiz 12 modülden oluşacak olup, teorik ve pratik bilgiler verilerek sürecektir.

İstanbul Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

Eğitimimiz 12 modülden oluşacak olup, teorik ve pratik bilgiler verilerek sürecektir.12 modülü tamamlayan bireylere sertifika düzenlenecektir.

Eğitimimiz haftada bir günü her pazar saat 16: 00 - 18: 00 saatleri arasında yapılacaktır...

Başlıca Ders Konularımız;

*Arınma Yöntemleri,

*Ruh, Zihin ve Beden Algılaması

*Maddi ve Manevi değerleri ölçeklendirme

*Duygu BAĞIMLILIĞI'nı Yönetme

*Topraklanma

*Sorun Çözme Teknikleri

*Nefes Teknikleri

*Numeroloji,

*Akrofonoloji

*Astroloji

*Usui Reiki, Kundalini Reiki, İmera Reiki,

*Bioenerji

*NLP

*E.M.F 

*H.D.G

Kaynak: Etkinlik.io

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