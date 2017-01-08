İstanbul Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

Eğitimimiz 12 modülden oluşacak olup, teorik ve pratik bilgiler verilerek sürecektir.12 modülü tamamlayan bireylere sertifika düzenlenecektir.
Eğitimimiz haftada bir günü her pazar saat 16: 00 - 18: 00 saatleri arasında yapılacaktır...
Başlıca Ders Konularımız;
*Arınma Yöntemleri,
*Ruh, Zihin ve Beden Algılaması
*Maddi ve Manevi değerleri ölçeklendirme
*Duygu BAĞIMLILIĞI'nı Yönetme
*Topraklanma
*Sorun Çözme Teknikleri
*Nefes Teknikleri
*Numeroloji,
*Akrofonoloji
*Astroloji
*Usui Reiki, Kundalini Reiki, İmera Reiki,
*Bioenerji
*NLP
*E.M.F
*H.D.G
Kaynak: Etkinlik.io