İstanbul ve Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir kişinin de bulunduğu şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Y.K.'nın Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçeceğini belirledi.



Bunun üzerine 1 Nisan'da Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla Y.K. polis ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.



Y.K.'nın yapılan detaylı incelemesinde İstanbul'da devam eden bir soruşturma kapsamında firari olarak arandığı belirlendi. Şanlıurfa'daki işlemleri tamamlanan Y.K., İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Öte yandan, İstanbul TEM ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 5 Nisan'da İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın toplam 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. N.Ş.İ. isimli kadın ile L.A. ve S.Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç.E. ve Ö.G. isimli kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.