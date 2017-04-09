İstanbul ve İstanbullu Şiirler Üzerine
İSTANBUL VE İSTANBULLU ŞİİRLER ÜZERİNE etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İSTANBUL VE İSTANBULLU ŞİİRLER ÜZERİNE etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bağcılar
Mekan : Bağcılar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Kazımkarabekir Mahallesi, Mehmet Akif Blv. No: 57
Başlangıç Saati : 10.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 15: 00: 00
Kategori : İSTANBUL VE İSTANBULLU ŞİİRLER ÜZERİNE
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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