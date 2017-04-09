İstanbul ve İstanbullu Şiirler Üzerine

İSTANBUL VE İSTANBULLU ŞİİRLER ÜZERİNE etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İstanbul ve İstanbullu Şiirler Üzerine

İSTANBUL VE İSTANBULLU ŞİİRLER ÜZERİNE etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bağcılar

Mekan : Bağcılar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Kazımkarabekir Mahallesi, Mehmet Akif Blv. No: 57

Başlangıç Saati : 10.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 15: 00: 00

Kategori : İSTANBUL VE İSTANBULLU ŞİİRLER ÜZERİNE

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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