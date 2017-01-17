İstanbul Valisi: Reina Teröristi Afganistan'da Eğitim Almış, 4 Dil Biliyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Vali Şahin yaptığı açıklamada teröristle ilgili detaylara yer vererek "Afganistan'da eğitim almış. 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"1 Ocak 2017 gecesi saat 01.15 sıralarında Ortaköy semtinin bir gece kulübünde menfur bir terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı yitirmiş durumdayız. O günden bu tarafa faille ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü.

"AFGANİSTAN'DA EĞİTİM ALMIŞ, 4 DİL BİLİYOR"

Bu gece Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonla fail yakalanmış durumda. Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan'da eğitim almış. 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir kişi. Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de ve ilimizde ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi.

5 ADRESTEN BİRİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Orada, o civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu, şüpheli adreslerle ilgili. Burada 5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi.

"50 ŞAHIS GÖZATINDA"

Terörist İstanbul'a geldiğinde önce Başakşehir'de bir ev kiralıyor. Daha sonra bir iki ev değiştirerek kendini gizliyor ve olay günü de Zeytinburnu'ndan geliyor. Polisimiz gerçekten çok ciddi ve özverili bir operasyon yaptı. 162 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahıs gözaltına alındı.

BİR IRAKLI ERKEK, 3 KADIN YAKALANDI

Terörist ile birlikte bir Iraklı erkek şahıs, 3 bayan değişik ülkelerden, ele geçirilmiş durumda. Daha dün akşam alındıkları için değerlendiriliyor ama örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Oraya son 3 gün içinde geldiği değerlendiriliyor.

"197 BİN DOLAR, HAVALI TABANCA, DRONE ELE GEÇİRİLDİ"

Teröriste birlikte 197 bin ABD doları ve iki adet tabanca ve şarjörü, biri havalı tabanca, drone ve sim kartlar ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de uyuşmuştur. Tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir iş başardılar. Temennimiz İstanbul'da böyle bir hadisenin bir daha yaşanmaması. Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli.

Operasyonlar boyunca 2200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın bu tür hassasiyetinin artarak devamını bekliyoruz.

"SUÇUNU KABUL ETTİ"

Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi de eşleşti. Operasyon sırasında silah kullaılmadı. Amacımız suçluyu canlı ele geçirmekti,karşı taraf silah kullanmadığı için operasyonda silah kullanılmamıştır."

"OPERASYON SIRASINDA ÇOCUK YANINDA DEĞİLDİ"

Bunun DEAŞ adına yapıldığı net. Teröristin çocuğu operasyon sırasında yanında değildi."