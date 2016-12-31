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Istanbul Valisi Vasip Şahin Yılbaşı Önlemlerini Denetledi

Istanbul Valisi Vasip Şahin Yılbaşı Önlemlerini Denetledi

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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