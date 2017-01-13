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İstanbul Valisi Vasip Şahin Olay Yerinde Açıklama Yaptı(Fotoğraf)

İstanbul Valisi Vasip Şahin Olay Yerinde Açıklama Yaptı(Fotoğraf)

İstanbul Valisi Vasip Şahin Olay Yerinde Açıklama Yaptı(Fotoğraf)

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