Ümraniye Şehit Erol Olçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dönem kapanış programına katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, öğrencilere karne dağıttı. Programda konuşan Vali Şahin, "Eğitim iyi insan yetiştirmeye yarıyorsa eğitimdir. Araştıran doğruyu bulan doğrunun peşinden koşan ve doğru bilgiyi hakikati bulma noktasında istekli olan gençler yetiştirmemiz lazım" dedi.



İstanbul Valisi Vasip Şahin Ümraniye Şehit Erol Olçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem kapanış programına katıldı. Programa Vali Şahin'in yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Okul yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler eşliğinde sınıflara gire Vali Şahin, öğrencilerle bol bol sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Program kapsamında kürsüye çıkarak öğrencilere hitap eden Vali Şahin İstanbul'un her şeyiyle ölçeklerin üzerinde bir şehir olduğunu ve sadece öğrenci sayısının bile bir çok ülkenin nüfuzundan fazla olduğunu söyledi. "



"Eğitim iyi insan yetiştirmeye yarıyorsa eğitimdir"



Eğitimin iyi insan yetiştirmekteki rolüne dikkat çeken Vali Şahin, "Kendimizi ve ailemizi düşünürsek gerekli çabayı emeği gayreti sarf edersek bilin ki bu aynı zamanda ülkeye yapılmış bir emek ve çaba gayreti olacak ve onunda üstünde dünyaya insanlığa yapılmış bir katkı olacak. Arkadaşlar eğitim iyi insan yetiştirmeye yarıyorsa eğitimdir. Araştıran doğruyu bulan doğrunun peşinden koşan ve doğru bilgiyi hakikati bulma noktasında istekli olan gençler yetiştirmemiz lazım. İyi insanı yakalarsak iyi insanı yetiştirirsek ondan iyi Müslüman olur, iyi mühendis olur, ondan iyi doktor, iyi asker, iyi vatandaş olur. Onun hedefimiz öncelikle iyi insan yetiştirmektir. Sizler lütfen bütün okumalarını bunun üzerine yapın. Bugün ki müfredat tedrisat bir takım şeyler bunlar tabi ki olacak. Onları bir taraftan başarıyorsunuz zaten ama kalıcı olan size verilen değerlerdir" diye konuştu.



Vali Şahin'den öğrencilere ve öğretmenler tavsiye



Öğrencilere milli birlik duygusunun aşılanması konusunda öğretmenlerin çaba göstermesini söyleyen Vali Şahin, "Bu çocuklarımıza bir milli kimlik milli ruh aşılayacak bir sürü örneğimiz var. Önümüzde rehberlik edecek bir sürü bilgimiz kitabımız kaynağımız var. Sadece bizim değil insanların ortak değeri olarak da var bunlar. Bu yüzden lütfen öğrencilerimize anlatmaya aktarmaya çalışmalıyız. Aksi taktirde değerlerden bir haber bir doktorun, bir valinin, avukatın veye mühendisinin faydadan çok zararı oluyor. Onun için öğrencilerimizi milli değerleriyle buluşturmamız, onun milli kimliğini bu topraklara bu ülkeye aidiyetini sağlamlaştıracak pekiştirecek bir takım öğretimlerde bulunalım" şeklinde konuştu.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Şahin, "Sömestırda 15 gün tatil yapacaksınız. Ders yok ödev yok. Ben şunu da demiyorum, mutlaka şunu yapın bunu yapın kendiniz tercih edin ne istiyorsanız onu yapan. Kendinizi özgür hissedin, özgür bir şekilde yeni tercih ediyorsanız bir onu yapın. Elde ettiğiniz sonuçları kendi kendinize değerlendirin. İkinci yarıda bunu birbirinizle paylaşın ben şöyle davrandım sonucu şöyle oldu. Birbirinize anlatacak o kadar çok şeyiniz olacak ki. Kendi kendinize o kadar çok ders almış olacaksınız ki inanın belki biz size 3 senede 5 senede o eğitimi o dersi vermemiş olacağız. Onun için bu dönemi kendi başınıza kalma ve kendinizi dinleme dönemi olarak geçirin. Bu 15 günü kendinize tanımaya kendinize doğru bir seyahate ayırın" ifadelerini kullandı.



Program kapsamında öğrencilere hitap eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Öğrenciler için karne günü hep heyecan doludur. Çünkü ardından tatil gelmektedir. El bette ki karneler kimimize gülecek kimimize azcık suratına asmış olacak ama biz şunu çok net biliyoruz. Bütün öğrencilerimiz o karneleri yüzüne gülecek hale getirecek yetenekte, kabiliyette ve çalışkanlıktadır. Dolayısıyla birinci dönemde böyle bir eksiklik varsa ikinci dönemde onu tamamlayacaktır. Dolaysıyla günümüzü zehir etmeye hacet yok. Başarıda başarısız durumda olan arkadaşımız da hepsi başarıyı yakalayabilecek ve devam ettirebilecek yetenekte çocuklarımız.



Konuşmaların ardından sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Vali Şahin, öğrencilere karnelerini dağıttı. - İSTANBUL