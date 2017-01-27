İstanbul Valisi Vasip Şahin'le Emıtt Özçekimi

EMITT 2017 Turizm Fuarı'na ev sahipliği yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Akçakoca standını ziyaret edip belediye yetkilileriyle uzunca bir süre sohbet etti.



Akçakoca'da bir süre vekaleten Kaymakamlık yapan ve 2010 - 2012 yıllarında Düzce'de Valilik görevini sürdüren Vasip Şahin'e Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'le birlikte Akçakoca standında uzun bir süre oturan ve sohbetler eden Vali Şahin, kendisinin de iyi bildiği Akçakoca'daki bazı projelerin son durumuyla ilgili bilgiler aldı. Sohbet sonrasında Akçakoca standından ayrılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, görev yaptığı yıllardan beri yakından tanıdığı Akçakoca'nın basın mensuplarıyla birlikte hatıra selfie fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE