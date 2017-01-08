IHAAW155049-GEN/08-01-2017
- İstanbul Valisi Vasip Şahin: "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." 08.01.2017 15: 50: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL
İstanbul Valisi Vasip Şahin: "İlimizde Zaman Zaman Devam Eden Kar Yağışı ve Yoğun Buzlanma...
IHAAW155049-GEN/08-01-2017 - İstanbul Valisi Vasip Şahin: "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir.
IHAAW155049-GEN/08-01-2017
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